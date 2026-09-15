Захарова: Россия готовит открытие посольств в Гане, Того, на Коморах и в Либерии

Россия готовит открытие четырех посольств в странах Африки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров анонсировал открытие четырех посольств России в странах Африки

«Готовятся к открытию наши посольства в Гане, Того, на Коморских островах», - цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова также отметила, что на очереди Либерия.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует открыть свое посольство в Того в 2026 году.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АфрикаРоссийское ПосольствоМИД РФМария Захарова

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