Захарова: Россия готовит открытие посольств в Гане, Того, на Коморах и в Либерии

«Готовятся к открытию наши посольства в Гане, Того, на Коморских островах», - цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова также отметила, что на очереди Либерия.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует открыть свое посольство в Того в 2026 году.

