В частных домах практически нет систем, которые бы заранее могли остановить возгорание или бороться с ним, а строители не имеют никаких жестких требований, чтобы их устанавливать, рассказал НСН ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

В 2026-м число пожаров в сегменте индивидуального жилого строительства выросло почти на 10%. Об этом сообщают «Известия». Кузнецов объяснил, почему в этой сфере риск выше.