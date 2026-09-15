Проводка и сигаретка? Почему участки ИЖС горят чаще многоквартирных домов
Многие россияне игнорируют пожарную сигнализацию и не устанавливают ее у себя дома, заявил НСН Константин Кузнецов.
В частных домах практически нет систем, которые бы заранее могли остановить возгорание или бороться с ним, а строители не имеют никаких жестких требований, чтобы их устанавливать, рассказал НСН ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
В 2026-м число пожаров в сегменте индивидуального жилого строительства выросло почти на 10%. Об этом сообщают «Известия». Кузнецов объяснил, почему в этой сфере риск выше.
«Картинка несколько искажена — многоквартирные жилые дома относятся к строениям, эксплуатация которых регламентирована требованиями государственного архитектурно-строительного надзора. Там есть система противодымной вентиляции, автоматической пожарной сигнализации. Кое-где в подземных паркингах в обязательном порядке присутствует система автоматического пожаротушения. Это все локализует или полностью ликвидирует возгорание на этапе, когда оно не представляет существенной опасности. В ИЖС такого нет — каждый строит кто во что горазд. Единственное требование — строение не должно быть выше трех этажей. К пожарной безопасности это имеет опосредованное отношение. Все ставят дорогие стеклопакеты, покупают дорогую мебель, видеокамеры для защиты периметра. А вот обычную пожарную сигнализацию в доме увидишь нечасто», — отметил он.
Кузнецов также назвал главные причины пожаров.
«На первом месте — замыкание электропроводки. На втором — неосторожное обращение с огнем, курение в постели. А на третьем — проблема с печным отоплением. При покупке поэтому стоит проверить электричество, чтобы хотя бы посмотреть, как оно функционирует. Еще стоит быть внимательным с дровяным отоплением: после сгорания в топке образуется всем известный неощутимый ни на вкус, ни на запах, угарный газ. Это основная причина гибели людей, а не ожоги. Дым может идти из трубы, огонь гореть, но существует вероятность, что потихоньку в помещении накапливается угарный газ. А дальше бывает, что двери и окна закрыли поплотнее, легли спать и не проснулись. Поэтому тут надо быть очень внимательными», — указал он.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин объяснил НСН, почему Минприроды поменяло противопожарные правила.
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