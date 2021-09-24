«Прививка от осенних COVID-ограничений». Россиянам посоветовали «нарастить» коллективный иммунитет
Осеннего подъема заболеваемости и самоизоляции позволит избежать вакцинация от коронавируса, ещё раз напомнили иммунологи в инфекционисты.
В Роспотребнадзоре сделали прогноз по заболеваемости COVID-19 осенью. Специалисты надеются, что она будет не такой высокой, как в прошлый осенний сезон. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. При этом, специалист сделал акцент на том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом во многом зависит от самих россиян: от того, как они прививаются и соблюдают необходимые меры эпидбезопасности.
Между тем, накануне к Москве произошёл существенный скачок заболеваемости COVID-19. За сутки в столице выявили 3 445 новых инфицированных. Накануне сообщалось об 1 991 новом случае заражения коронавирусом. Таким образом, прирост составил 73%.
Бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал причину такого скачка.
«Прошло примерно три недели после начала нового учебного года, только недавно работники вернулись после летних отпусков и, безусловно, это сказывается. В это время всегда было повышение заболеваемости респираторными инфекциями, так же, как и кишечными. И в "доковидную" эру тоже. Раньше именно в это время наблюдался и подъем гепатита A, сейчас, слава Богу, такого нет. Люди вернулись, чуть похолодало, вот они и позаражались вирусом», - объяснил специалист.
Также Малышев предостерег людей пожилого возраста от ненужных перемещений по городу и посоветовал им избегать большого количества людей.
«Слово "самоизоляция" достаточно суровое. Поэтому я бы просто посоветовал людям преклонного возраста ограничить лишние поездки и не посещать без особой надобности мероприятия, где много народу», - заключил бывший главный инфекционист столицы.
К слову, на волне новостей о скачке заболеваемости коронавирусом в Москве источники СМИ сообщили, что столичные власти пока не планируют вводить COVID-ограничения, однако в случае дальнейшего роста числа инфицированных не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах Москвы.
В ответ на это омбудсмен по делам малого бизнеса, ресторатор Анастасия Татулова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что введение QR-кодов показало свою неэффективность еще летом, рестораторы надеются на отказ от этой меры в борьбе с новым подъемом заболеваемости коронавирусом.
«К такому развитию событий невозможно подготовиться. Это эксперимент над отраслью, который доказал свою неэффективность. Такие меры должны вводиться массово и комплексно. В Италии и во Франции аналогичная система допуска работает в целом: человек не может попасть без кода ни в государственные учреждения, ни в общественные места. Власть на эту достаточно конфликтную тему ведет диалог. В Москве же это было сделано через одну-единственную отрасль, которая в итоге потеряла сложно посчитать, сколько денег и сотрудников, которые взяли на себя весь негатив и не пускали кого-то без кодов в рестораны. Это просто не по-человечески, и я надеюсь, что второго такого эксперимента над отраслью не будет. Государству и городской власти надо начинать с городских объектов, а не с предпринимательских и частных», - объяснила предприниматель.
По мнению бизнес-омбудсмена, столичной мэрии следует сделать выводы из неудачного эксперимента с QR-кодами и не повторять ошибок предыдущих этапов пандемии.
В свою очередь, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам не стоит опасаться новых ограничений, поскольку сейчас они уже не имеют смысла – медицина справляется с текущим количеством больных.
«В ограничениях уже нет смысла, они никогда не останавливают заболеваемость, всё равно все переболеют. Ограничения нужны, чтобы сократить численность болеющих, чтобы справилась медицинская система. Если она сейчас справляется, то никаких ограничений не нужно, наоборот, лучше даже отпустить процесс, чтобы быстрее все переболели и получили коллективный иммунитет, в том числе к обновленным штаммам. Говорить о том, что началась новая волна, не стоит, поскольку это единый эпидемический процесс. Пока оставшиеся не переболеют, пока "лес на всей территории не выгорит", все будут болеть. Подъем заболеваемости закончится тогда, когда коллективный иммунитет будет 80%, от 70% уже будет снижаться», - отметил Жемчугов.
Кроме того, собеседник «Радиоточки НСН» добавил, что нынешний подъем заболеваемости будет продолжаться до тех пор, пока в России не появится коллективный иммунитете
«На сентябрьский подъем заболеваемости коронавирусом фактор сезонности меньше всего влияет. В первую очередь болеют те, кто не вакцинирован, и те, кто давно переболел или вакцинировался. И конечно, влияют обновленные штаммы дельта- и, возможно, мю-, у меня пока о нем нет точных данных. Болеют повторно люди, и привитые вакцинами на основе уханьского штамма, в этом вся причина», - констатировал иммунолог.
Напомним, на этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли почти 40 миллионов человек. Однако она подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом повышается в 36 российских регионах, рост отмечается интенсивный. В связи с этим Попова призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости коронавирусом.
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