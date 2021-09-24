«Прививка от осенних COVID-ограничений». Россиянам посоветовали «нарастить» коллективный иммунитет

В Роспотребнадзоре сделали прогноз по заболеваемости COVID-19 осенью. Специалисты надеются, что она будет не такой высокой, как в прошлый осенний сезон. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. При этом, специалист сделал акцент на том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом во многом зависит от самих россиян: от того, как они прививаются и соблюдают необходимые меры эпидбезопасности.

Между тем, накануне к Москве произошёл существенный скачок заболеваемости COVID-19. За сутки в столице выявили 3 445 новых инфицированных. Накануне сообщалось об 1 991 новом случае заражения коронавирусом. Таким образом, прирост составил 73%.

Бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал причину такого скачка.

«Прошло примерно три недели после начала нового учебного года, только недавно работники вернулись после летних отпусков и, безусловно, это сказывается. В это время всегда было повышение заболеваемости респираторными инфекциями, так же, как и кишечными. И в "доковидную" эру тоже. Раньше именно в это время наблюдался и подъем гепатита A, сейчас, слава Богу, такого нет. Люди вернулись, чуть похолодало, вот они и позаражались вирусом», - объяснил специалист.

Также Малышев предостерег людей пожилого возраста от ненужных перемещений по городу и посоветовал им избегать большого количества людей.

«Слово "самоизоляция" достаточно суровое. Поэтому я бы просто посоветовал людям преклонного возраста ограничить лишние поездки и не посещать без особой надобности мероприятия, где много народу», - заключил бывший главный инфекционист столицы.

К слову, на волне новостей о скачке заболеваемости коронавирусом в Москве источники СМИ сообщили, что столичные власти пока не планируют вводить COVID-ограничения, однако в случае дальнейшего роста числа инфицированных не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах Москвы.

В ответ на это омбудсмен по делам малого бизнеса, ресторатор Анастасия Татулова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что введение QR-кодов показало свою неэффективность еще летом, рестораторы надеются на отказ от этой меры в борьбе с новым подъемом заболеваемости коронавирусом.

«К такому развитию событий невозможно подготовиться. Это эксперимент над отраслью, который доказал свою неэффективность. Такие меры должны вводиться массово и комплексно. В Италии и во Франции аналогичная система допуска работает в целом: человек не может попасть без кода ни в государственные учреждения, ни в общественные места. Власть на эту достаточно конфликтную тему ведет диалог. В Москве же это было сделано через одну-единственную отрасль, которая в итоге потеряла сложно посчитать, сколько денег и сотрудников, которые взяли на себя весь негатив и не пускали кого-то без кодов в рестораны. Это просто не по-человечески, и я надеюсь, что второго такого эксперимента над отраслью не будет. Государству и городской власти надо начинать с городских объектов, а не с предпринимательских и частных», - объяснила предприниматель.

По мнению бизнес-омбудсмена, столичной мэрии следует сделать выводы из неудачного эксперимента с QR-кодами и не повторять ошибок предыдущих этапов пандемии.