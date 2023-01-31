Представители Киркорова опровергли новость о госпитализации отца поп-короля
Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что информация о госпитализации его отца – Бедроса Киркорова – является ложью.
«Бедрос дома находится, стабилен, все хорошо», - заявила Успенская Lenta.ru
Ранее в сети появились сообщения, что 90-летний певец Бедрос Киркоров госпитализирован с нарушениями работы сердца, одышкой и оттеками.
Стоит отметить, что в декабре Бедрос Киркоров уже проходил лечение в больнице. Новости о госпитализации певца появляются постоянно.
Ранее НСН сообщала, что Бедрос Киркоров считает самым большим предателем в руководстве страны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва.
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