Здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА
Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление», - сообщил глава области в своем Telegram-канале.
Также в Белгороде из-за падения обломков дрона загорелся частный дом. Пожарные локализовали очаг возгорания.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Минувшей ночью над Белгородской областью сбили 11 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru