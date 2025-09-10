Здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА

Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление», - сообщил глава области в своем Telegram-канале.

Также в Белгороде из-за падения обломков дрона загорелся частный дом. Пожарные локализовали очаг возгорания.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Минувшей ночью над Белгородской областью сбили 11 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

