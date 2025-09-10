Во Владивостоке при пожаре на складе стройматериалов пострадали три человека
10 сентября 202509:55
Пожар произошел на складе строительных материалов во Владивостоке. Об этом сообщило управление МЧС по Приморскому краю.
«Огонь охватил около 1 000 квадратов одноэтажного здания, частично обрушилась кровля», - рассказали в ведомстве.
К ликвидации возгорания привлекли 45 человек и 11 единиц техники. Позднее огонь локализовали на 1 000 «квадратов».
По предварительным данным Минздрава Приморья, при пожаре пострадали три человека.
Ранее возгорание произошло в девятиэтажном доме в районе Савелки в Зеленограде, один человек погиб, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ижевске задержали агента Киева, готовившего убийство работника предприятия ОПК
- Сенатор Климов назвал финских политиков «коллективным недоразумением»
- Школьница умерла на уроке физкультуры на Камчатке
- Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить Газу и ХАМАС при отказе от мира
- Россияне скупят новые наушники от Apple, несмотря на ограниченный функционал
- Во Владивостоке при пожаре на складе стройматериалов пострадали три человека
- Здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА
- СМИ: На Смолова завели дело из-за драки в кафе
- В посольство РФ в Непале обратились около 80 россиян
- В Польше близ границы Белоруссии обнаружили сбитый БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru