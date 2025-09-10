Во Владивостоке при пожаре на складе стройматериалов пострадали три человека

Пожар произошел на складе строительных материалов во Владивостоке. Об этом сообщило управление МЧС по Приморскому краю.

«Огонь охватил около 1 000 квадратов одноэтажного здания, частично обрушилась кровля», - рассказали в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлекли 45 человек и 11 единиц техники. Позднее огонь локализовали на 1 000 «квадратов».

По предварительным данным Минздрава Приморья, при пожаре пострадали три человека.

Ранее возгорание произошло в девятиэтажном доме в районе Савелки в Зеленограде, один человек погиб, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПострадавшиеПожарВладивосток

Горячие новости

Все новости

партнеры