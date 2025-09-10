Во Владивостоке при пожаре на складе стройматериалов пострадали три человека

Водителя автомобиля на 1,5 года лишили прав за наезд на электросамокатчика Количество отравившихся в элитном подмосковном лицее увеличилось до 40 человек Таксист в Москве заработал за месяц 1 млн рублей Одну из старейших детских музыкальных школ в центре Москвы ждёт капремонт Москва задействована в программе восстановления Луганска и Донецка Экс-нападающий сборной РФ Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела из-за драки