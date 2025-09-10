Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить Газу и ХАМАС при отказе от мира
Город Газа и палестинское движение ХАМАС уничтожат в случае непринятия условий Израиля о прекращении конфликта. Об этом заявил глава израильского минобороны Исраэль Кац, передает пресс-служба ведомства.
Как отметил министр, если радикалы не примут «условия о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождения всех заложников и сдачи оружия», ХАМАС и Газа будут уничтожены.
Кац подчеркнул, что все участники нападения палестинского движения на Израиль в октябре 2023 года «будут привлечены к ответственности по всей строгости закона».
Ранее израильские военные атаковали катарскую Доху в день прибытия делегации ХАМАС для переговоров с США о прекращении огня в Газе, пишет 360.ru. По данным СМИ, погибли пять человек.
