Школьница умерла на уроке физкультуры на Камчатке
Школьница умерла на уроке физкультуры в одной из школ города Елизово в Камчатском крае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, 14-летней девочке стало плохо во время урока, она потеряла сознание и впала в кому. Сотрудники школы вызвали скорую помощь, ребенка доставили в реанимацию местной районной больницы, но через некоторое время школьница умерла, не приходя в сознание.
Следственный отдел по городу по факту ЧП завел дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители выяснят, были ли соблюдены все требования безопасности при проведении урока.
Ранее в Бердске девятиклассница умерла в школе перед репетицией выступления ко Дню знаний, у девочки произошла внезапная остановка сердца, пишет 360.ru.
