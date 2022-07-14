Киркоров и Милохин ориентируют молодежь на странные ценности
Выходки блогеров-миллионников и артистов невозможно принять нормальным людям, сказал эксперт Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
Подростки формируют мировоззрение не только до школы, но и когда они попадают в эту среду, а также воздействие на детей имеет социальные сети, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
Ранее стало известно, что число суицидов и их попыток среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев). Практически 100% детей совершают повторную попытку суицида.
«Наши дети формируют мировоззрение не только до школы, а даже когда они входят в эту среду. Я огромное количество времени уделяю проблеме сетевого воздействия на детей, видеоконтента и так далее. В сети они находят себе кумиров. Яркие примеры странного поведения авторитетов, имеющих 10-15 миллионную аудиторию, ориентируют подростков на странные ценности, такие наши звезды как Милохин, Моргенштерн (признан иноагентом, - прим. НСН). В последнее время странное поведение формирует и Киркоров, выходки которого нормальным людям невозможно принять. Сейчас в Краснодарском крае даже формируется движение родителей против его выступлений. Все это приводит ребенка от стрессового к депрессивному состоянию, а от депрессии идет суицидальное поведение. Я призываю родителей организовывать больше общего времени, чтобы быть авторитетами для ребенка», - сказал Юрий Оболонский.
Ранее сообщалось, что самый опасный возраст с точки зрения детских и подростковых суицидов – 15-24 года, однако психическое здоровье формируется гораздо раньше – в дошкольном возрасте.
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