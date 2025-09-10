СМИ: На Смолова завели дело из-за драки в кафе

Уголовное дело возбудили против экс-футболиста «Краснодара» Федора Смолова из-за драки с его участием в кафе в центре Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Драка произошла в московском заведении «Кофемания» в конце мая. Смолов ударил двоих мужчин. Известно, что спортсмена шантажировали и требовали от него 20 млн рублей, чтобы видеозапись из кафе не попала в Сеть.

Как пишет RT, у пострадавшего в драке зафиксировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Ранее знакомый мужчины сообщил журналистам, что к пострадавшему приходили «какие-то люди», от него требовали забрать заявление, угрожали и предлагали денежные компенсации.

Между тем юрист Иван Соловьев рассказал, что злоумышленникам, вымогавшим деньги у Смолова, может грозить 7-15 лет лишения свободы.

