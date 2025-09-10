СМИ: На Смолова завели дело из-за драки в кафе
Уголовное дело возбудили против экс-футболиста «Краснодара» Федора Смолова из-за драки с его участием в кафе в центре Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.
Драка произошла в московском заведении «Кофемания» в конце мая. Смолов ударил двоих мужчин. Известно, что спортсмена шантажировали и требовали от него 20 млн рублей, чтобы видеозапись из кафе не попала в Сеть.
Как пишет RT, у пострадавшего в драке зафиксировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Ранее знакомый мужчины сообщил журналистам, что к пострадавшему приходили «какие-то люди», от него требовали забрать заявление, угрожали и предлагали денежные компенсации.
Между тем юрист Иван Соловьев рассказал, что злоумышленникам, вымогавшим деньги у Смолова, может грозить 7-15 лет лишения свободы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА
- СМИ: На Смолова завели дело из-за драки в кафе
- В посольство РФ в Непале обратились около 80 россиян
- В Польше близ границы Белоруссии обнаружили сбитый БПЛА
- Трамп и его «друзья»: Чем ответит Катар на «трусливый» удар Израиля
- Сборная Молдавии по футболу проиграла Норвегии со счетом 1:11
- Над Россией уничтожили 122 украинских беспилотника
- В России хотят показать фильм «Кремлевский волшебник» с Лоу в роли Путина
- Токио закроет все филиалы «Японского центра» в России
- В Ростовской области из-за БПЛА повреждено здание школы-интерната
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru