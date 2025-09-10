В посольство РФ в Непале обратились около 80 россиян

Около 80 россиян обратились в посольство России в Непале на фоне протестов в стране. Об этом заявил пресс-атташе диппредставительства РФ Александр Ивашев.

«Политики заигрались»: Почему Индия не вмешается в ситуацию в Непале

«На данный момент в посольство обратилось порядка 80 граждан из России. Все они находятся в достаточно безопасных условиях», - сообщил дипломат в эфире «Соловьев Live».

Ивашев подчеркнул, что жизни россиян ничего не угрожает. Посольство ведет строгий учет поступивших от граждан звонков и призывает сохранять спокойствие.

Ранее в Непале начались массовые беспорядки на фоне блокировки ряда социальных сетей. Протестующие совершили поджоги правительственных и административных зданий, известно об около 20 погибших, пишет 360.ru. В МИД России сообщали, что граждан РФ нет среди пострадавших во время массовых беспорядков.

