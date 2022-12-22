Отец Киркорова назвал Горбачёва «самым большим предателем в руководстве страны»

В интервью изданию артист даже отказался произносить имя политика. Чтобы было понятно, он назвал его тем, «кто разломал Берлинскую стену, а потом получил Нобелевскую премию мира».

«Вы знаете. Я не хочу даже называть это имя. А сейчас из-за него мы окружены НАТО, а близкие России народы встали против России!» — заключил Киркоров.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Михаил Горбачёв открыл эпоху взаимовыгодного сотрудничества, которую «срочно необходимо вернуть», сообщает RT.

