Отец Киркорова назвал Горбачёва «самым большим предателем в руководстве страны»
Российский и болгарский певец Бедрос Киркоров заявил, что считает самым большим предателем в руководстве страны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва, сообщает NEWS.ru.
В интервью изданию артист даже отказался произносить имя политика. Чтобы было понятно, он назвал его тем, «кто разломал Берлинскую стену, а потом получил Нобелевскую премию мира».
«Вы знаете. Я не хочу даже называть это имя. А сейчас из-за него мы окружены НАТО, а близкие России народы встали против России!» — заключил Киркоров.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Михаил Горбачёв открыл эпоху взаимовыгодного сотрудничества, которую «срочно необходимо вернуть», сообщает RT.
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