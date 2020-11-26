Правительство выделило еще 10 млрд рублей на доплаты медикам

«Сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей», — сказал премьер.

Ранее глава правительства подписал постановление о продлении до 31 декабря 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь ковид-пациентам.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, в каких случаях у детей возможно тяжелое протекание коронавирусной инфекции.



