Правительство выделило еще 10 млрд рублей на доплаты медикам
Российской правительство до конца 2020 года направит 10 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом.
Об этом в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает RT.
«Сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей», — сказал премьер.
Ранее глава правительства подписал постановление о продлении до 31 декабря 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь ковид-пациентам.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, в каких случаях у детей возможно тяжелое протекание коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- ФИФА понизила рейтинг сборной России
- Мишустин потребовал от министров лично вылетать на места ЧС
- Минск вручил послу Украины ноту протеста
- В Приморье более 9,5 тысячи человек остаются без электричества
- Правительство выделило еще 10 млрд рублей на доплаты медикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru