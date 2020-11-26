Правительство выделило еще 10 млрд рублей на доплаты медикам

Российской правительство до конца 2020 года направит 10 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом.

Об этом в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает RT.

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«Сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей», — сказал премьер.

Ранее глава правительства подписал постановление о продлении до 31 декабря 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь ковид-пациентам.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, в каких случаях у детей возможно тяжелое протекание коронавирусной инфекции.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:КоронавирусМедикиМихаил Мишустин
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