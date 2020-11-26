Вирусолог назвал группы риска среди детей при COVID-19
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций в эфире НСН рассказал, в каких случаях у детей возможно тяжелое протекание коронавируса.
Высокая температура и кашель – это наиболее частые симптомы СOVID-19 у детей. Как сообщает агентство РИА Новости, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, у некоторых детей при коронавирусе возникают проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, в каких случаях у детей возможно тяжелое протекание коронавирусной инфекции.
«Как правило, у детей коронавирусная инфекция протекает легче. Волноваться по этому поводу вообще нет смысла, потому что волнение никак не поможет справиться с инфекцией. У детей младших возрастных групп заболевание, как правило, протекает бессимптомно или в легкой форме. Но есть уязвимые группы, группы риска, которые могут болеть так же, как и взрослые. Это дети с иммуннодефицитом, имуннокомпрометированные категории – у них может протекать тяжело эта инфекция. Были случаи даже гибели детей. Это все важно принимать во внимание при диагностике, карантинных мероприятиях и лечении», - сказал Викулов.
Он объяснил, почему детям не обязательно носить маски. «Дети могут быть без масок, потому что маски им не рекомендованы. И нет детской маски как таковой. Ношение может быть рекомендовано ребенку, если он относится к категории иммуннокомпрометированных. То есть у него тяжелое заболевание, он с ослабленным иммунитетом», - добавил вирусолог.
Постоянно ходить в маске не рекомендуется и взрослым, отметил эксперт. «Она надевается тогда, когда вокруг есть люди, то есть увеличивается риск заражения любыми инфекциями. Если человек один или на открытом пространстве, то носить маску не нужно», - заключил он.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что гигиена рук - это лучший способ защиты детей от коронавирусной инфекции, а также других заболеваний.
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