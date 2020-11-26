Стартовала третья фаза испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19

Новосибирский центр «Вектор» приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что 26 ноября клинические базы приступили к набору добровольцев в возрасте от 18 лет. По протоколу в отборе примут участие 4 тысячи добровольцев, из которых 3 тысячи будут допущены до проведения исследований.

Вакцина «ЭпиВакКорона» стала вторым зарегистрированным в России препаратом от коронавируса. Первой, в том числе в мире, является вакцина «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Генеральной ассамблее ООН, предложил организации предоставить российский препарат от COVID-19 бесплатно. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что инициатива российского лидера обсуждается.

