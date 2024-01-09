Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на три года
Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024-2026 годы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.
Глава правительства добавил, что финансирование за счет средств ОМС на 2024 год увеличено более чем на 400 млрд рублей. По словам Мишустина, это позволит повысить качество и доступность лечения граждан по полису ОМС бесплатно.
Ранее сообщалось, что с 2024 года в программу ОМС включат отдельный тариф на диспансеризацию работающих россиян. Однако основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в интервью НСН рассказал, что для того, чтобы провести обязательную диспансеризацию работающих граждан, необходим большой штат медработников, а также выполнение указов президента о двойной зарплате для них.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru