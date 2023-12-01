«Нужен штат»: Основатель ОМС о нехватке медиков для диспансеризации работающих
Работодатель не будет платить за обязательную диспансеризацию сотрудников, отметил в эфире НСН Владимир Гришин.
Для того, чтобы провести обязательную диспансеризацию работающих граждан, необходим большой штат медработников, а также выполнение указов президента о двойной зарплате для них, заявил основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что с 2024 года в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включат отдельный тариф на диспансеризацию работающих россиян. Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением в самой компании, так и путем заключения договора с медорганизацией, в которой сотрудники будут проходить диспансеризацию. Кроме того, в программе ОМС появится еще один тариф — на диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.
«Здесь нужен штат медработников, зарплата, выполнение указов президента по двойной зарплате. Это особый режим работы с 9:00 до 18:00, то есть на полторы ставки… Это серьезные затраты, это непростое дело. Смысл диспансеризации в том, чтобы не просто выявить, а потом еще направить на излечение», - сказал Гришин.
Он отметил, что работодатель не будет платить за обязательную диспансеризацию сотрудников, так как она уже входит в ОМС.
«Диспансеризация у нас входит в ОМС. Не нужно будет платить дополнительно, потому что работодатель скажет, что его работники платят страховые взносы. Это уже входит в тариф ОМС, здесь просто будет изменена форма организации, не более того», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Гришин отметил, что работодатели, которые не имеют врачебного кабинета в своей компании, должны будут направить сотрудников для прохождения диспансеризации в поликлинику по месту жительства. Крупные компании, указал он, могут направить работников в частные клиники.
«Ряд работодателей имеют у себя так называемые врачебные пункты. На его базе можно будет из поликлиники прислать врачей и там можно будет провести (диспансеризацию – ред. НСН). Работники организаций, где нет таких пунктов, должны будут пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. Крупные компании, кто имеют самостоятельные средства, пойдут в частные клиники для скорости, потому что в госклиниках есть определенная бюрократическая волокита. У крупных компаний, как правило, уже есть договорные отношения с частными клиниками, где можно пройти более быстро», - резюмировал он.
Сегодня в России бесплатная диспансеризация доступна раз в три года для граждан до 40 лет и ежегодно для лиц старше этого возраста. Ежегодное диспансерное наблюдение также полагается гражданам льготной категории, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владимир Урин рассказал, чем займется после ухода из Большого театра
- Телеканал Aiva оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Сергея Лазарева
- Медведев: До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек
- Армия Израиля сообщила, что нанесла 1 декабря удары по 200 объектам ХАМАС
- СМИ: В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем
- Треть россиян заявили, что отказались от использования соцсетей на работе
- Глава ВОЗ заявил о парализованности системы здравоохранения Газы из-за боев
- Сбербанк занялся разработкой человекоподобных роботов
- Взрыв газа произошел в городе Волжский Волгоградской области
- Власти наказали более 240 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru