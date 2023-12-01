«Нужен штат»: Основатель ОМС о нехватке медиков для диспансеризации работающих

Он отметил, что работодатель не будет платить за обязательную диспансеризацию сотрудников, так как она уже входит в ОМС.

«Диспансеризация у нас входит в ОМС. Не нужно будет платить дополнительно, потому что работодатель скажет, что его работники платят страховые взносы. Это уже входит в тариф ОМС, здесь просто будет изменена форма организации, не более того», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Гришин отметил, что работодатели, которые не имеют врачебного кабинета в своей компании, должны будут направить сотрудников для прохождения диспансеризации в поликлинику по месту жительства. Крупные компании, указал он, могут направить работников в частные клиники.

«Ряд работодателей имеют у себя так называемые врачебные пункты. На его базе можно будет из поликлиники прислать врачей и там можно будет провести (диспансеризацию – ред. НСН). Работники организаций, где нет таких пунктов, должны будут пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. Крупные компании, кто имеют самостоятельные средства, пойдут в частные клиники для скорости, потому что в госклиниках есть определенная бюрократическая волокита. У крупных компаний, как правило, уже есть договорные отношения с частными клиниками, где можно пройти более быстро», - резюмировал он.

Сегодня в России бесплатная диспансеризация доступна раз в три года для граждан до 40 лет и ежегодно для лиц старше этого возраста. Ежегодное диспансерное наблюдение также полагается гражданам льготной категории, передает «Радиоточка НСН».

