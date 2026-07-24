Нишевый тунец: Почему в России установили новые квоты на вылов рыбы

Из-за потепления тунец стал заходить в воды Сахалина, но пока это лишь 2% от общего вылова, заявил НСН Виталий Корнев.

Из-за потепления климата рыба с юга двигается в северные бассейны, поэтому вводятся новые квоты для новых регионов, но это может снизить цены только на «нишевую» продукцию, заявил НСН президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

Специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) впервые установили рекомендуемый объем промышленного вылова тунца. В 2026 году будут установлены такие рекомендации: 30 т — в Восточно-Сахалинской подзоне, 200 т — в Западно-Сахалинской подзоне. Корнев объяснил, к чему это приведет.

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«В этих бассейнах нулевой диапазон вылова, но мы теплеем, рыба двигается с юга на север. Рыба просто мигрирует на север активно. Тунец стал там появляться, теперь его можно ловить и легализовать. Если нет квот, то его нельзя запускать в оборот. Поэтому теперь можно начинать ловить тунец, отсюда и лимиты. На рыбный рынок это никак не повлияет, потому что у нас потребление порядка 10 тысяч тонн. Сейчас появится нишевый охлажденный тунец. Например, уже есть с Сахалина предложение, за килограмм такого тунца 2500 рублей. Поэтому в элитных таких предложениях цены подешевеют. Вместо четырех тысяч станет все примерно 2500 рублей стоить. Но на большинство россиян это никак не повлияет. Это всего 2% нашего вылова. Но если тенденция продлится, спустя время это доля увеличится. Если будет теплеть долго, мы сами начнем экспортировать тунца, но пока это из разряда шутки», - рассказал он.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказывал НСН, что российские рыбопромышленники осваивают новые рынки сбыта, в частности, Юго-Восточную Азию. Они поставляют продукцию в Китай, Южную Корею и Японию, а также рассматривают Вьетнам.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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