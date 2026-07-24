«В этих бассейнах нулевой диапазон вылова, но мы теплеем, рыба двигается с юга на север. Рыба просто мигрирует на север активно. Тунец стал там появляться, теперь его можно ловить и легализовать. Если нет квот, то его нельзя запускать в оборот. Поэтому теперь можно начинать ловить тунец, отсюда и лимиты. На рыбный рынок это никак не повлияет, потому что у нас потребление порядка 10 тысяч тонн. Сейчас появится нишевый охлажденный тунец. Например, уже есть с Сахалина предложение, за килограмм такого тунца 2500 рублей. Поэтому в элитных таких предложениях цены подешевеют. Вместо четырех тысяч станет все примерно 2500 рублей стоить. Но на большинство россиян это никак не повлияет. Это всего 2% нашего вылова. Но если тенденция продлится, спустя время это доля увеличится. Если будет теплеть долго, мы сами начнем экспортировать тунца, но пока это из разряда шутки», - рассказал он.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказывал НСН, что российские рыбопромышленники осваивают новые рынки сбыта, в частности, Юго-Восточную Азию. Они поставляют продукцию в Китай, Южную Корею и Японию, а также рассматривают Вьетнам.

