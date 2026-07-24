Фигуранта дела о «Северных потоках» обвинили в военном преступлении

В ФРГ фигуранта дела о диверсии на газопроводах «Северный поток» украинцу Сергею Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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Адвокат гражданина Украины Никола Канестрини указал, что защита оспаривает предъявленное обвинение, так как в обвинительном заключение содержится «лишь гипотеза и не более того».

«Она должна быть доказана в ходе судебного разбирательства, и ничто в ней не является установленным фактом», - подчеркнул юрист.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что Кузнецов якобы признался в работе на Службу безопасности Украины (СБУ) во время диверсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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