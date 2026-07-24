Читатели стараются уйти от реальности, поэтому им стала менее интересна серьезная литература и больше - приключения, фэнтези, комиксы и мистика, рассказал НСН генеральный директор сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин.



По итогам 2025 года объем российского книжного рынка достиг около 111 миллиардов рублей, а рост составил 13%. Брычкин объяснил это увеличением посещений магазинов.