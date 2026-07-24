«Уход от реальности»: Почему россияне предпочитают читать ужасы и комиксы

Наибольший рост продаж был у мистической литературы, а книги о саморазвитии и экономике потеряли популярность, заявил в пресс-центре НСН Александр Брычкин.

Читатели стараются уйти от реальности, поэтому им стала менее интересна серьезная литература и больше - приключения, фэнтези, комиксы и мистика, рассказал НСН генеральный директор сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин.

По итогам 2025 года объем российского книжного рынка достиг около 111 миллиардов рублей, а рост составил 13%. Брычкин объяснил это увеличением посещений магазинов.

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«Мы закрыли 69 точек, а вместо них открыли 20 новых, выручка все равно выросла. Главным драйвером роста стали сами люди, которые приходили к нам чаще. В последние годы мы переживали, что посещаемость падает, интерес к ретейлу сокращался, но во втором квартале у нас пошел прирост трафика. Основная причина для этого — изменения в том, как выглядят и работают наши магазины, а также интеграция с цифровыми каналами дистрибуции и коммуникации. Потребители использовали для заказа сайт, приложение, а также маркетплейсы, но приходили забирать товар у нас», — подчеркнул он.

Брычкин добавил, что именно читали россияне за последний год.

«В первом полугодии активно продавалась художественная литература. У нас выросли комиксы на 7-8%, это вторая категория, но при этом нон-фикшн активно сокращается. Я думаю, что это связано с тем, что люди стремятся уйти от реальности. Они не хотят брать прикладную литературу, книги о саморазвитии, бизнесе и экономике. В свою очередь, мистика и ужасы выросли на 42%, фэнтези и приключения - на 20%. Растет спрос на религиозную литературу и падает на научную. У нас выходит не так много переводных книг, и это проблема, так как иностранные авторы имеют доступ к исследованиям по всему миру, могут обобщать результаты и выделять новые гипотезы», —- уточнил он.

Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев назвал в пресс-центре НСН, где россияне чаще всего покупают книги.

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ФОТО: РИА Новости
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