«Сейчас низкая численность, годы высокой численности закончились. Уже третий год подряд идет снижение вылова, почти в два раза снизились объемы российского вылова. Трески стало меньше, а спрос не изменился. Это не только в России, на треску цены выросли везде, это общая ситуация по европейскому рынку. В целом ситуация не такая страшная, так как у нас много тресковых рыб, например, минтай, есть еще отдельно корюшка. Минтая мы вылавливаем порядка двух миллионов тонн, проблем особо нет. Северяне едят треску активно, это их национальная еда. Они станут есть меньше. Для всей остальной части страны это не так критично, много других видов рыб, которые сильно дешевле. Например, пикша, хек, судак, адекватная замена есть. Если говорить о ресторанах, они тоже быстро подстроятся. Многие готовят «фиш энд чипс», например, это с легкостью из минтая можно делать. Дефицита не будет, переживем», - рассказал он.

Он подтвердил тот факт, что Китай активно закупает российскую рыбу, но отметил, что вводить ограничения на экспорт вряд ли нужно.

«У Европы своей трески не хватает, Китай нашу рыбу скупает, чтобы перепродавать в другие страны. Это удобная схема для них. Сложно сказать, нужно ли нам ограничивать экспорт. Мы можем ограничить, но не факт, что за большие цены весь объем внутри страны продадим. Это не продукт первой необходимости», - объяснил собеседник НСН.

Ранее основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что заведения общепита подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы, при этом мясо тоже начало дорожать.

