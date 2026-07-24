Певица МакSим заявила о госпитализации и отмене концерта

В своих соцсетях она рассказала, что 19 июля умер её отец. Из-за сильнейшего стресса состояние здоровья певицы резко ухудшилось и ей потребовалась госпитализация.

МакSим отметила, что врачи пока запретили ей перелёты и любые выступления.

«Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение», - написала исполнительница.

Ранее МакSим получила предложение снять художественный фильм о своей жизни и согласилась заняться проектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

