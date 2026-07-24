Певица МакSим заявила о госпитализации и отмене концерта
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) заявила, что отменила запланированный на 25 июля концерт в казахстанском Павлодаре по состоянию здоровья.
В своих соцсетях она рассказала, что 19 июля умер её отец. Из-за сильнейшего стресса состояние здоровья певицы резко ухудшилось и ей потребовалась госпитализация.
МакSим отметила, что врачи пока запретили ей перелёты и любые выступления.
«Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение», - написала исполнительница.
Ранее МакSим получила предложение снять художественный фильм о своей жизни и согласилась заняться проектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Анапе завершили отсыпку пляжей после ЧС с танкерами в Керченском проливе
- Наживается Китай: Как треска стала самой «золотой» рыбкой
- Фигуранта дела о «Северных потоках» обвинили в военном преступлении
- «ДАУ» по следам «Минотавра»? Что ждать от Венецианского кинофестиваля
- Певица МакSим заявила о госпитализации и отмене концерта
- Минэнерго: Ситуация с обеспечением топливом улучшается в регионах России
- Нишевый тунец: Почему в России установили новые квоты на вылов рыбы
- «Я читаю - значит, я умный»: Как книжным магазинам удалось привлечь посетителей
- Обморок от суммы: Сколько стоят услуги в частных клиниках
- «Уход от реальности»: Почему россияне предпочитают читать ужасы и комиксы