Больше половины читателей хотят сбежать от повседневности, а остальные делятся на два вида: одни отдыхают от телефона и компьютера, а другие страстно погружаются в книжный мир, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин.



Россияне стали чаще ходить в книжные магазины и обеспечили рост выручки. Об этом в пресс-центре НСН сообщил Брычкин. Он добавил, кто именно приходит за покупками и с какой целью.