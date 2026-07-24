«Я читаю - значит, я умный»: Как книжным магазинам удалось привлечь посетителей
Людям нужно переключаться с компьютера и телефона на чтение книг, привлекают посетителей спокойная атмосфера и арт-объекты в интерьере, заявил в пресс-центре НСН Александр Брычкин.
Больше половины читателей хотят сбежать от повседневности, а остальные делятся на два вида: одни отдыхают от телефона и компьютера, а другие страстно погружаются в книжный мир, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин.
Россияне стали чаще ходить в книжные магазины и обеспечили рост выручки. Об этом в пресс-центре НСН сообщил Брычкин. Он добавил, кто именно приходит за покупками и с какой целью.
«Мы выяснили, что более 50% читателей хотят уйти от реальности, расслабиться, набраться сил, побыть наедине с собой. Для кого-то это способ разгрузиться от телефона, переключить нагрузку с компьютера на книги. И еще одна важная категория — это библиофилы. Они устанавливают страстные отношения с произведением, ищут вдохновение, хотят погружаться в книжный мир. Мы из этого родили новую концепцию и создали убежище, где можно уединиться с книгой, провести время в специальном месте, где есть пуфики, уютное пространство. Это создает нужную атмосферу и привлекает читателя. Мы размещаем арт-объекты и фотозоны. Таким фото можно сказать, что “я умный”, вот чем буду заниматься в ближайшие недели. Предусмотрены и отдельные детские зоны для самых маленьких читателей», — объяснил он.
Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в пресс-центре НСН назвал самого популярного писателя у россиян.
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