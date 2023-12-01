В России введут обязательную диспансеризацию работающих граждан

Как отметила зампред правительства, кабмин вскоре утвердит программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на следующий год.

«Мы предусмотрели в программе с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Наблюдение может быть организовано медицинским подразделением работодателя совместно с близлежащей медорганизацией либо через заключение договора с медучреждением.

Ранее президент Владимир Путин поручил организовать диспансеризацию взрослых в новых российских регионах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

