Правительство выделит 7,5 млрд рублей на софинансирование зарплат медработникам
Правительство России выделит 7,5 млрд рублей на софинансирование зарплат вновь трудоустраивающимся врачам и среднему медицинскому персоналу. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.
Председатель кабмина провел совещание с вице-премьерами, в ходе которого в том числе обсуждались расходы на оплату труда врачей, медсестер, фельдшеров и акушеров, а также фармацевтов, которым предстоит вновь выйти на работу. На эти цели направят более 7,5 млрд рублей, их распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.
Мишустин подчеркнул необходимость перечислить средства как можно оперативнее, чтобы медики получали выплаты в полном объеме и вовремя.
По прогнозам, в следующем году в российские учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысячи врачей и около 17 тысяч среднего медперсонала, пишет RT.
Ранее правительство РФ продлило запрет на въезд в страну грузовиков из государств Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство выделит 7,5 млрд рублей на софинансирование зарплат медработникам
- Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна до 142 миллионов тонн
- Артем Дзюба спел фанатскую песню «Ленинграда» про «Зенит»
- Авторы «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год
- Депутаты Забайкалья поддержали в первом чтении эвтаназию бездомных собак
- Музаев заявил, что на ЕГЭ по математике не разрешат калькуляторы
- Депутат Нилов предложил разрешить страховщикам требовать плату за ущерб из-за дорог
- Киркоров оправдался перед Песковым за «голую» вечеринку Ивлеевой
- Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы
- В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не планируют менять в ближайшие годы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru