Правительство выделит 7,5 млрд рублей на софинансирование зарплат медработникам

Правительство России выделит 7,5 млрд рублей на софинансирование зарплат вновь трудоустраивающимся врачам и среднему медицинскому персоналу. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

Кабмин РФ выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам

Председатель кабмина провел совещание с вице-премьерами, в ходе которого в том числе обсуждались расходы на оплату труда врачей, медсестер, фельдшеров и акушеров, а также фармацевтов, которым предстоит вновь выйти на работу. На эти цели направят более 7,5 млрд рублей, их распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.

Мишустин подчеркнул необходимость перечислить средства как можно оперативнее, чтобы медики получали выплаты в полном объеме и вовремя.

По прогнозам, в следующем году в российские учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысячи врачей и около 17 тысяч среднего медперсонала, пишет RT.

Ранее правительство РФ продлило запрет на въезд в страну грузовиков из государств Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:МедикиЗарплатыМихаил МишустинПравительство России

Горячие новости

Все новости

партнеры