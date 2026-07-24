Минэнерго: Ситуация с обеспечением топливом улучшается в регионах России

Он уточнил, что положительная динамика фиксируется в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, на Кубани и в Татарстане.

По словам министра, также нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях.

«Это стало возможным благодаря мерам, которые были приняты правительством РФ, в том числе благодаря запрету на экспорт нефтепродуктов», - указал Цивилёв.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

