Минэнерго: Ситуация с обеспечением топливом улучшается в регионах России
В ряде российских регионов улучшается ситуация с обеспечением топливом. Как пишет RT, об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв.
Он уточнил, что положительная динамика фиксируется в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, на Кубани и в Татарстане.
По словам министра, также нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях.
«Это стало возможным благодаря мерам, которые были приняты правительством РФ, в том числе благодаря запрету на экспорт нефтепродуктов», - указал Цивилёв.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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