Обморок от суммы: Сколько стоят услуги в частных клиниках
Общий ценник по рынку вырос на 20%, при этом в Москве первичный прием обойдется в 7 тысяч рублей, а стоимость анализов может доходить до 30 тысяч, сказал в эфире НСН Ян Власов.
Рост стоимости услуг частных клиник может отпугнуть жителей провинции, а также россиян, «спорадически» обращающихся к платным докторам, объяснил в интервью НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
По данным «Известий», стоимость медуслуг в частных клиниках за год заметно выросла: анализ крови подорожал на 12%, УЗИ – на 16%, а первичная консультация – на 19%. Власов указал, с чем связано подорожание и кого оно может заставить отказаться от обращений в такие клиники.
«Подорожало всё, весь рынок частной медицинской помощи, потому что издержки стали закладывать в цены, в том числе и стоимость бензина. Увеличилась стоимость продуктовой корзины, соответственно, возникла потребность увеличить зарплату работников. Общий ценник по рынку стал выше в среднем на 20%. Рост цен вряд ли повлияет на тех жителей Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов-миллионников, которые привыкли тратить деньги на здоровье именно в частных клиниках и являются их постоянными клиентами. А вот спорадические обращения, то есть разовые, возможно, уменьшатся, особенно в регионах, поскольку снизилась покупательская способность населения», - отметил он.
Власов также рассказал, сколько сейчас стоят услуги в частных клиниках.
«Первичная консультация терапевта в частной клинике в Москве стоит порядка 7 тысяч рублей. Все зависит от статуса врача, имеет ли он научную степень, какая у него категория. Составляющих много, а стоимость приема варьируется от 4 до 12 тысяч рублей. Общий анализ крови обойдется в 3 тысячи рублей, анализ на гормоны в разном наборе может стоить и 15-20 тысяч рублей, а полное исследование иммунной и гормональной системы – до 30 тысяч», - заключил собеседник НСН.
Глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуацию с дефицитом кадров в медицине должны исправить уже в конце лета 2026 года выпускники вузов, училищ и коллежей.
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