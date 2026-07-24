Обморок от суммы: Сколько стоят услуги в частных клиниках

Общий ценник по рынку вырос на 20%, при этом в Москве первичный прием обойдется в 7 тысяч рублей, а стоимость анализов может доходить до 30 тысяч, сказал в эфире НСН Ян Власов. 

Рост стоимости услуг частных клиник может отпугнуть жителей провинции, а также россиян, «спорадически» обращающихся к платным докторам, объяснил в интервью НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По данным «Известий», стоимость медуслуг в частных клиниках за год заметно выросла: анализ крови подорожал на 12%, УЗИ – на 16%, а первичная консультация – на 19%. Власов указал, с чем связано подорожание и кого оно может заставить отказаться от обращений в такие клиники.

Помнить о клещах: Онищенко разъяснил, как обезопасить себя летом на природе
«Подорожало всё, весь рынок частной медицинской помощи, потому что издержки стали закладывать в цены, в том числе и стоимость бензина. Увеличилась стоимость продуктовой корзины, соответственно, возникла потребность увеличить зарплату работников. Общий ценник по рынку стал выше в среднем на 20%. Рост цен вряд ли повлияет на тех жителей Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов-миллионников, которые привыкли тратить деньги на здоровье именно в частных клиниках и являются их постоянными клиентами. А вот спорадические обращения, то есть разовые, возможно, уменьшатся, особенно в регионах, поскольку снизилась покупательская способность населения», - отметил он.

Власов также рассказал, сколько сейчас стоят услуги в частных клиниках.

«Первичная консультация терапевта в частной клинике в Москве стоит порядка 7 тысяч рублей. Все зависит от статуса врача, имеет ли он научную степень, какая у него категория. Составляющих много, а стоимость приема варьируется от 4 до 12 тысяч рублей. Общий анализ крови обойдется в 3 тысячи рублей, анализ на гормоны в разном наборе может стоить и 15-20 тысяч рублей, а полное исследование иммунной и гормональной системы – до 30 тысяч», - заключил собеседник НСН.

Глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуацию с дефицитом кадров в медицине должны исправить уже в конце лета 2026 года выпускники вузов, училищ и коллежей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Николай Гынгазов
ТЕГИ:ЦеныЗдоровьеМедицина

Горячие новости

Все новости

партнеры