Рост стоимости услуг частных клиник может отпугнуть жителей провинции, а также россиян, «спорадически» обращающихся к платным докторам, объяснил в интервью НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По данным «Известий», стоимость медуслуг в частных клиниках за год заметно выросла: анализ крови подорожал на 12%, УЗИ – на 16%, а первичная консультация – на 19%. Власов указал, с чем связано подорожание и кого оно может заставить отказаться от обращений в такие клиники.