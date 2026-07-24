Программа предстоящего Венецианского кинофестиваля насыщена фильмами именитых режиссеров, но не всегда стоит ориентироваться на имена. Сложно, в частности, предугадать, сможет ли новая часть «ДАУ» повторить успех «Минотавра» Андрея Звягинцева, заявила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Организаторы объявили программу 83-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября 2026 года. Главным фильмом открытия и участником основного конкурса станут «Чернила» Дэнни Бойла. Ключевыми фильмами основного конкурса стали «Дикая лошадь» Мартина Макдоны, «Чертов ублюдок» Вернера Херцога, «Компания» Кейси Аффлека и новая часть проекта «ДАУ» российского режиссер Ильи Хржановского (признан Минюстом РФ иноагентом).

«Мы всегда ориентируемся на имена. Но, как показал прошедший Каннский фестиваль, эти ожидания не всегда оправдываются. Мартин Макдона, Кейси Аффлек, младший брат Бена Аффлека, Али Асгари и Флориан Зеллер - это очень крупные мировые имена. Я больше всего жду фильм Макдоны. Это один из наших великих современников, который осмысляет кино на философском уровне. Его чрезвычайно сложно смотреть и с одного раза не всегда можно понять, но это всегда великое кино», - считает Ромодановская.

Онлайн-кинотеатр Amediateka ранее объявил о покупке «Чернил» Дэнни Бойла для показа в России, однако точная дата премьеры пока не называется. По мнению Ромодановской, в России это культовый режиссер еще со времен его первых работ, насыщенных черным юмором и ставших символом молодежной культуры 90-х.