«ДАУ» по следам «Минотавра»? Что ждать от Венецианского кинофестиваля
Не всегда стоит ориентироваться на имена крупных режиссеров, хотя на предстоящем кинофестивале в Венеции их достаточно, заявила НСН кинокритик Нина Ромодановская.
Программа предстоящего Венецианского кинофестиваля насыщена фильмами именитых режиссеров, но не всегда стоит ориентироваться на имена. Сложно, в частности, предугадать, сможет ли новая часть «ДАУ» повторить успех «Минотавра» Андрея Звягинцева, заявила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Организаторы объявили программу 83-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября 2026 года. Главным фильмом открытия и участником основного конкурса станут «Чернила» Дэнни Бойла. Ключевыми фильмами основного конкурса стали «Дикая лошадь» Мартина Макдоны, «Чертов ублюдок» Вернера Херцога, «Компания» Кейси Аффлека и новая часть проекта «ДАУ» российского режиссер Ильи Хржановского (признан Минюстом РФ иноагентом).
«Мы всегда ориентируемся на имена. Но, как показал прошедший Каннский фестиваль, эти ожидания не всегда оправдываются. Мартин Макдона, Кейси Аффлек, младший брат Бена Аффлека, Али Асгари и Флориан Зеллер - это очень крупные мировые имена. Я больше всего жду фильм Макдоны. Это один из наших великих современников, который осмысляет кино на философском уровне. Его чрезвычайно сложно смотреть и с одного раза не всегда можно понять, но это всегда великое кино», - считает Ромодановская.
Онлайн-кинотеатр Amediateka ранее объявил о покупке «Чернил» Дэнни Бойла для показа в России, однако точная дата премьеры пока не называется. По мнению Ромодановской, в России это культовый режиссер еще со времен его первых работ, насыщенных черным юмором и ставших символом молодежной культуры 90-х.
«Бойл достаточно известен в России. Мне кажется, что его первые фильмы, которые действительно были культовыми, уже подзабылись. Последний, который гремел у нас, - «Миллионер из трущоб». Самые знаменитые, ставшие культовыми - фильмы «На игле» и «Неглубокая могила». Бойл — прекрасный режиссёр, работающий на грани арта и мейнстрима. И в этом смысле он очень привлекателен для дистрибьюторов, потому что его достаточно легко выпускать. Удовольствие обеспечено. Не зря его взяли в качестве фильма открытия», - полагает критик.
Новая часть масштабного и скандального арт-хаусного проекта о советском физике и лауреате Нобелевской премии Льве Ландау «ДАУ» Ильи Хржановского, покинувшего Россию и теперь проживающего в Берлине, будет интересна еще и тем, что последний эпизод был снят в 2011 году. Теперь его новая работа сможет претендовать на «Золотого льва» и повторить успех «Минотавра» Андрея Звягинцева на Каннском фестивале.
«Не берусь прогнозировать, потому что сначала надо посмотреть кино. Эту часть я не видела, хотя смотрела другие части «ДАУ». С тех пор очень много времени прошло. Увидим по результатам», - отметила Ромодановская.
Ранее Нина Ромодановская рассказала НСН, что фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева подтвердил его статус режиссера мирового уровня, однако картину вряд ли покажут в России.
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