Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14%

В пресс-службе регулятора указали, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, «а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий».

Также было отмечено, что базовый сценарий предполагает, что в 2026 году средний размер ключевой ставки будет в диапазоне 14,5–14,6% годовых, а в 2027 году - 10,5–12,5% годовых.

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор заинтересован в умеренном уровне ставок и доступности кредитов, однако «это вопрос инфляции», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».