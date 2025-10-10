«Решение Netflix является логичным развитием их стратегии, но его техническая реализация сопряжена с рядом сложностей. Основная задача — обеспечить стабильную и отзывчивую работу игры на большом экране, используя смартфон в качестве контроллера. Это требует бесшовной синхронизации между телевизором, серверами Netflix и мобильными устройствами. Проблема усугубляется тем, что телевизоры, как правило, гораздо менее производительны. Кроме того, существует врожденная проблема входной задержки (лаг между нажатием кнопки и реакцией на экране), которая критична для игр. Netflix придется либо жестко ограничивать список поддерживаемых моделей, либо разрабатывать игры, не так критичные к небольшим задержкам (например, казуальные или пошаговые, как Boggle Party)», - отметил он.

По его словам, в России уже есть платформа, которая предоставляет игры на ТВ.

«Ожидать, что другие платформы, включая российские, пойдут по этому пути, вполне логично. Тренд на социальные и казуальные игры для большой аудитории уже сформирован. Успешный пример в России — платформа PARTYstation, которая доступна на Smart TV и приставках SberBox и Xiaomi. Она предлагает квизы и пати-игры, управление в которых также осуществляется через смартфон. Успех Netflix, вероятно, подтолкнет и других крупных игроков, таких как Amazon или Disney+, к развитию аналогичных направлений. Российские компании могут либо сотрудничать с производителями игр, либо, как PARTYstation, развивать собственные экосистемы, адаптированные под локальный рынок. Ожидаю, что в случае успеха Netflix эта модель действительно станет новым трендом для стриминговых платформ по всему миру», - добавил он.

В студии «Сайберия Нова» (игры «Смута», «Земский собор») рассказали НСН, что реализовать такое будет несложно при желании российских платформ.

«Это интересный шаг, но не прорывной с точки зрения технологий — подобные решения уже существуют: можно вспомнить «Frantics» или «That’s You!» на PlayStation, которые используют схожий принцип — управление со смартфона при выводе изображения на большой экран. Важно, что Netflix пробует именно формат «игр для компании у телевизора», и это ниша, которая может отлично работать на локальных стриминговых платформах. Технически адаптировать игру под телевизор с управлением со смартфона несложно — такие механики реализуются на основе уже известных технологий облачного гейминга. Например, VK Play Cloud уже сегодня позволяет запускать игры на ТВ и мобильных устройствах. Так что, если у российских платформ появится интерес к такому направлению, реализовать подобный проект можно довольно быстро», - рассказали там.

