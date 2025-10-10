Видеоигры на ТВ объявили новым трендом
Иван Калмыков заявил НСН, что для запуска на телевизоре подойдут не очень тяжелые игры - казуальные или пошаговые. В студии «Сайберия Нова» (игры «Смута», «Земский собор») рассказали, что реализовать такое будет несложно.
Российские платформы запустят видеоигры на телевизорах вслед за Netflix, но будут технические ограничения, подойдут не все форматы игр, заявил НСН IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Иван Калмыков.
Стриминговая компания Netflix предоставит доступ к своим видеоиграм на телевизорах, сообщил один из руководителей компании Грег Питерс на конференции Bloomberg Screentime. Netflix позволит пользователям совместно проходить такие игры, как Boggle Party и Lego Party. В качестве контроллеров можно будет использовать смартфоны, а сам игровой процесс будет выводиться на большой экран. Калмыков уверен, что это станет трендом.
«Решение Netflix является логичным развитием их стратегии, но его техническая реализация сопряжена с рядом сложностей. Основная задача — обеспечить стабильную и отзывчивую работу игры на большом экране, используя смартфон в качестве контроллера. Это требует бесшовной синхронизации между телевизором, серверами Netflix и мобильными устройствами. Проблема усугубляется тем, что телевизоры, как правило, гораздо менее производительны. Кроме того, существует врожденная проблема входной задержки (лаг между нажатием кнопки и реакцией на экране), которая критична для игр. Netflix придется либо жестко ограничивать список поддерживаемых моделей, либо разрабатывать игры, не так критичные к небольшим задержкам (например, казуальные или пошаговые, как Boggle Party)», - отметил он.
По его словам, в России уже есть платформа, которая предоставляет игры на ТВ.
«Ожидать, что другие платформы, включая российские, пойдут по этому пути, вполне логично. Тренд на социальные и казуальные игры для большой аудитории уже сформирован. Успешный пример в России — платформа PARTYstation, которая доступна на Smart TV и приставках SberBox и Xiaomi. Она предлагает квизы и пати-игры, управление в которых также осуществляется через смартфон. Успех Netflix, вероятно, подтолкнет и других крупных игроков, таких как Amazon или Disney+, к развитию аналогичных направлений. Российские компании могут либо сотрудничать с производителями игр, либо, как PARTYstation, развивать собственные экосистемы, адаптированные под локальный рынок. Ожидаю, что в случае успеха Netflix эта модель действительно станет новым трендом для стриминговых платформ по всему миру», - добавил он.
В студии «Сайберия Нова» (игры «Смута», «Земский собор») рассказали НСН, что реализовать такое будет несложно при желании российских платформ.
«Это интересный шаг, но не прорывной с точки зрения технологий — подобные решения уже существуют: можно вспомнить «Frantics» или «That’s You!» на PlayStation, которые используют схожий принцип — управление со смартфона при выводе изображения на большой экран. Важно, что Netflix пробует именно формат «игр для компании у телевизора», и это ниша, которая может отлично работать на локальных стриминговых платформах. Технически адаптировать игру под телевизор с управлением со смартфона несложно — такие механики реализуются на основе уже известных технологий облачного гейминга. Например, VK Play Cloud уже сегодня позволяет запускать игры на ТВ и мобильных устройствах. Так что, если у российских платформ появится интерес к такому направлению, реализовать подобный проект можно довольно быстро», - рассказали там.
Ранее сообщалось, что в России готовят ГОСТ на видеоигры. В документе чиновники хотят прописать свод правил: какая степень насилия допустима, какие нарративы можно транслировать, а что необходимо запрещать. Об этом сообщила заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова на заседании круглого стола в Госдуме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
