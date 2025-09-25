«Педагоги к видеоиграм в целом относятся негативно, потому что это отвлекает от образовательного процесса. Но есть видеоигры, их с каждым годом становится все больше, которые с элементами образовательного процесса, даже включают школьную программу. Киберспорт не относится к физическому спорту. Теоретически видеоигры могут стать частью дополнительного образования, во второй половине дня. А этот микс приведет к тому, что дети будут сидеть за компьютером, а не заниматься спортом. В этом смысле видеоигры скорее минус, чем плюс. Умственная деятельность забирает очень много энергии, ее компенсировать можно физическими нагрузками. Дети в школах не очень много двигаются. Многие школы заменили прыжки через козла на определенные виды спорта, гимнастику, бассейны. Это все полезно и интересно детям», - отметил он.

Володарский подчеркнул, что видеоигры должны проходить проверку специалистов.

«Нельзя вводить в программу игры, которые вызывают агрессию. Игры должны проходить оценку специалистов, которые занимаются образованием и детской психикой. «Стрелялки», например, у многих вызывают агрессию, подавленность и депрессию», - добавил собеседник НСН.

Киберспорт должен быть дополнительным уроком для школьников, а не частью физкультуры, заявила НСН эксперт в области цифровых и высокотехнологичных видов спорта Елена Скаржинская.

