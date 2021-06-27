Появились рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

Вакцинировать беременных от коронавируса российским препаратом «Спутник V» рекомендуется, если польза здоровью матери превышает потенциальный риск для плода. Об этом говорится в обновлённой инструкции к медикаменту.

Указано, что использовать «Спутник V» для беременных возможно только в случаях, когда «ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода».

Минздрав РФ разрешил прививать беременных вакциной «Спутник V»

«Отсутствует опыт клинического применения препарата «Гам-КОВИД-Вак» при беременности», — сказано в инструкции.

Также в противопоказаниях к применению препарата указан период грудного вскармливания.

«Невозможно исключить риск для новорождённых/младенцев, находящихся на грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата «Гам-КОВИД-Вак» в период грудного вскармливания противопоказано», — поясняют разработчики в инструкции.

Ранее представитель Всероссийской организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что женщины могут проходить вакцинацию от COVID-19, планируя беременность.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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