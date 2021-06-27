Появились рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

Вакцинировать беременных от коронавируса российским препаратом «Спутник V» рекомендуется, если польза здоровью матери превышает потенциальный риск для плода. Об этом говорится в обновлённой инструкции к медикаменту.

Указано, что использовать «Спутник V» для беременных возможно только в случаях, когда «ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода».