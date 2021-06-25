Минздрав РФ разрешил прививать беременных вакциной «Спутник V»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России разрешили прививать беременных вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба кабмина.

Выступая на президиуме координационного совета российского правительства по борьбе с распространением коронавируса глава Минздрава отметил, что решение о снятии противопоказаний для применения препарата у беременных было принято «экспертным сообществом».

«Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжёлого течения COVID-19», - подчеркнул министр.

Мурашко добавил, при принятии решения учитывались как «результаты клинических исследований вакцины», так и «накопленные данные по её эффективности и безопасности».

Ранее Мурашко заявил, что в России первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 21 миллиона человек, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаМинздравБеременность
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