Минздрав РФ разрешил прививать беременных вакциной «Спутник V»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России разрешили прививать беременных вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба кабмина.

Выступая на президиуме координационного совета российского правительства по борьбе с распространением коронавируса глава Минздрава отметил, что решение о снятии противопоказаний для применения препарата у беременных было принято «экспертным сообществом».

«Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжёлого течения COVID-19», - подчеркнул министр.

Мурашко добавил, при принятии решения учитывались как «результаты клинических исследований вакцины», так и «накопленные данные по её эффективности и безопасности».

Ранее Мурашко заявил, что в России первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 21 миллиона человек, сообщает RT.