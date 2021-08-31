Потрясающий результат: Переливание плазмы спасает COVID-больных
Врач-трансфузиолог рассказала НСН об эффективном методе лечения пациентов с коронавирусом.
Метод переливания иммунной плазмы от переболевших COVID-19 и привитых «Спутником V» доказал свою высокую эффективность как во время исследований, так и на практике. Об этом НСН рассказал врач-трансфузиолог Елена Хамитова - заведующая отделением клинической и производственной трансфузиологии городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева департамента здравоохранения города Москвы.
«Мы видим потрясающие результаты переливания такой иммунной плазмы. Например, выживаемость пациентов с тяжёлым течением болезни увеличивается на 19%, а необходимость перевода на искусственное поддержание дыхания с помощью аппарата ИВЛ снижается на 50%. Главный эффект от процедуры достигается за счёт того, что иммунная плазма содержит специфические антитела, которые помогают нейтрализовать вирус и стимулируют иммунитет больного», - пояснила врач.
По словам Елены Хамитовой, опыт показал, что антиковидная плазма должна переливаться пациентам уже со средней тяжестью болезни:
«Метод применяется в комплексной терапии. Очень важно, поймать момент. Это промежуток, когда происходит прогрессирование болезни, но, в то же время, антитела у больного ещё отсутствуют. Решение о процедуре должен принимать лечащий врач или консилиум».
Как подчеркнула заведующая отделением клинической и производственной трансфузиологии ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, исследования и практика показали, что плазма вакцинированных не менее эффективна, чем переболевших.
«Это было для нас удивительным открытием. Донором плазмы может стать каждый, кто вакцинировался двумя компонентами «Спутника V», если нет медицинских противопоказаний, и помочь врачам вылечить больных. Даже более того, спасти кому-то жизнь. Сдавать плазму можно в течение шести месяцев после вакцинации вторым компонентом», - отметила врач.
Более подробную информацию о донорстве антиковидной плазмы, вознаграждении за её сдачу можно прочитать на сайте департамента здравоохранения города Москвы mosgorzdrav.ru/plazma или позвонив на горячую линию департамента по телефону: +7 495-870-45-16.
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