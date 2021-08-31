Потрясающий результат: Переливание плазмы спасает COVID-больных

Метод переливания иммунной плазмы от переболевших COVID-19 и привитых «Спутником V» доказал свою высокую эффективность как во время исследований, так и на практике. Об этом НСН рассказал врач-трансфузиолог Елена Хамитова - заведующая отделением клинической и производственной трансфузиологии городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева департамента здравоохранения города Москвы.

«Мы видим потрясающие результаты переливания такой иммунной плазмы. Например, выживаемость пациентов с тяжёлым течением болезни увеличивается на 19%, а необходимость перевода на искусственное поддержание дыхания с помощью аппарата ИВЛ снижается на 50%. Главный эффект от процедуры достигается за счёт того, что иммунная плазма содержит специфические антитела, которые помогают нейтрализовать вирус и стимулируют иммунитет больного», - пояснила врач.