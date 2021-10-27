Поступила заявка на клинические исследования назальной формы «Спутника V»

Генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский сообщил, что подана заявка на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщает RT.

Центр Гамалеи приступит к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

По его словам, документы поданы в министерство здравоохранения России. «На основании разработки института им. Н.Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос», — сообщил Талянский.

Как ожидается, препарат будет зарегистрирован через шесть-восемь месяцев. После этого вакцина от коронавируса в назальной форме станет доступна «для здравоохранения страны».

Такая форма препарата переносится мягче, чем обычная вакцина.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что назальная вакцина от коронавируса не дает гарантий защиты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаСпутник V
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