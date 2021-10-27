Поступила заявка на клинические исследования назальной формы «Спутника V»
Генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский сообщил, что подана заявка на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщает RT.
По его словам, документы поданы в министерство здравоохранения России. «На основании разработки института им. Н.Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос», — сообщил Талянский.
Как ожидается, препарат будет зарегистрирован через шесть-восемь месяцев. После этого вакцина от коронавируса в назальной форме станет доступна «для здравоохранения страны».
Такая форма препарата переносится мягче, чем обычная вакцина.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что назальная вакцина от коронавируса не дает гарантий защиты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- Поступила заявка на клинические исследования назальной формы «Спутника V»
- Медрегулятор США одобрил применение вакцины для детей от 5 до 11 лет
- Forbes: Илон Маск стал богатейшим человеком в истории
- В Саратове два человека сбиты машиной насмерть на пешеходном переходе
- В Киеве заявили о желании продлить контракт на транзит газа из России
- Дуров объявил о запуске новой рекламной платформы в Telegram
- Пригожин оценил «народный рейтинг» лучших российских исполнителей
- «Сознание меняется». В Подмосковье отмечают резкий рост темпов вакцинации
- Директор музея Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию
- Адвокат: Моргенштерн готов объяснить в СК свои слова о Дне Победы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru