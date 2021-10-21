Матвиенко заявила, что назальная вакцина не заменит обычную прививку от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что назальная вакцина от коронавируса не дает гарантий защиты, сообщает ТАСС.

По её словам, она предназначена тем, кто уже переболел или ранее вакцинировался, а также лицам с высоким титром антител, так как служит «для повышения иммунитета носоглотки».

Матвиенко добавила, что сама хорошо перенесла назальную вакцину, однако этот препарат не заменит обычную прививку от коронавируса.

Ранее Матвиенко заявила, что в России непростая ситуация с коронавирусом, однако оснований для введения локдауна нет, сообщают «Невские новости».

