Центр Гамалеи приступит к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19
21 августа 202103:18
Специалисты центра имени Гамалеи готовы перейти к клиническим испытаниям назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.
«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — рассказал ученый в беседе с ТАСС.
Ранее Гинцбург сообщал, что клинические испытания вакцины ожидаются в конце нынешнего года или в начале следующего, ее регистрация — в 2022 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru