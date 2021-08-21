Центр Гамалеи приступит к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

Специалисты центра имени Гамалеи готовы перейти к клиническим испытаниям назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

Гинцбург: Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в 2022 году

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — рассказал ученый в беседе с ТАСС.

Ранее Гинцбург сообщал, что клинические испытания вакцины ожидаются в конце нынешнего года или в начале следующего, ее регистрация — в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
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