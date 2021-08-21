Центр Гамалеи приступит к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — рассказал ученый в беседе с ТАСС.

Ранее Гинцбург сообщал, что клинические испытания вакцины ожидаются в конце нынешнего года или в начале следующего, ее регистрация — в 2022 году.

