Врач рассказал, какой симптом долго сохраняется у переболевших омикрон-штаммом

Мышечные боли, которые являются одним из симптомов штамма коронавируса «омикрон», могут сохраняться у перенесших заболевание на срок до года. Об этом заявил главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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«Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года», — рассказал медик в беседе с Ura.ru.

В свою очередь, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил, что боли в мышцах наблюдаются при всех вариантах COVID-19 и обычно проходят вместе с болезнью.

«Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», — добавил эксперт.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Омикрон-штаммВрачиКоронавирус
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