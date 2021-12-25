Врач рассказал, какой симптом долго сохраняется у переболевших омикрон-штаммом

«Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года», — рассказал медик в беседе с Ura.ru.

В свою очередь, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил, что боли в мышцах наблюдаются при всех вариантах COVID-19 и обычно проходят вместе с болезнью.

«Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», — добавил эксперт.

