Диетолог раскрыла секрет быстрого восстановления после COVID-19

Она отметила, что обычно после COVID-19 назначают витамины D и C. Но лучше будет купить комплексные витамины. Также Дианова подчеркнула, что у переболевших коронавирусом часто наблюдается нехваток белка, которую поможет восполнить курс приёма витаминов, назначенных врачом в течение двух месяцев.

Диетолог в беседе с «Радио 1» порекомендовала переболевшим отказаться от жарки на масле и отдать предпочтение приготовлению блюд на пару. Дианова напомнила, что каждый прием пищи должен включать белки, немного сложных углеводов и клетчатку.

