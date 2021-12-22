Диетолог раскрыла секрет быстрого восстановления после COVID-19

Восстановить здоровье после перенесённого коронавируса поможет комплекс витаминов. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Врач рассказал, как отличить «омикрон» от простуды

Она отметила, что обычно после COVID-19 назначают витамины D и C. Но лучше будет купить комплексные витамины. Также Дианова подчеркнула, что у переболевших коронавирусом часто наблюдается нехваток белка, которую поможет восполнить курс приёма витаминов, назначенных врачом в течение двух месяцев.

Диетолог в беседе с «Радио 1» порекомендовала переболевшим отказаться от жарки на масле и отдать предпочтение приготовлению блюд на пару. Дианова напомнила, что каждый прием пищи должен включать белки, немного сложных углеводов и клетчатку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДиетаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры