Диетолог раскрыла секрет быстрого восстановления после COVID-19
Восстановить здоровье после перенесённого коронавируса поможет комплекс витаминов. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
Она отметила, что обычно после COVID-19 назначают витамины D и C. Но лучше будет купить комплексные витамины. Также Дианова подчеркнула, что у переболевших коронавирусом часто наблюдается нехваток белка, которую поможет восполнить курс приёма витаминов, назначенных врачом в течение двух месяцев.
Диетолог в беседе с «Радио 1» порекомендовала переболевшим отказаться от жарки на масле и отдать предпочтение приготовлению блюд на пару. Дианова напомнила, что каждый прием пищи должен включать белки, немного сложных углеводов и клетчатку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru