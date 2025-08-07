Мессенджер Max получил одобрение ФСБ для интеграции с «Госуслугами»
Национальный мессенджер Max завершил согласование всех требований по безопасности для подключения к инфраструктуре портала «Госуслуги». Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, отметив, что модель угроз была утверждена ФСБ и полностью реализована.
В рамках интеграции подключение будет осуществляться с использованием нового протокола передачи данных, а обмен информацией между системами возможен только при согласии пользователя. Тестирование подключения прошло в среду.
Цифровая платформа Max была запущена VK в марте 2025 года. В рамках проекта реализованы функции обмена сообщениями, голосовых и видеозвонков, пересылки файлов до 4 ГБ.
Приложение доступно в App Store, Google Play и RuStore. Проект развивается как часть государственной стратегии по созданию суверенных цифровых коммуникаций, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп не исключил встречи с Путиным, даже если у Москвы нет контактов с Киевом
- В Петербурге при обрушении потолка в жилом доме погиб человек
- Мессенджер Max получил одобрение ФСБ для интеграции с «Госуслугами»
- СМИ: В ЕС удивлены планами саммита Путина и Трампа и сомневаются в жесткости США
- ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
- Госдепартамент не подтвердил введение санкций против России 8 августа
- Механик рассказал, как езда без масла разрушает двигатель
- Автор «Сигма боя» объяснил, зачем бренд регистрировали на хумус и табак
- СМИ: Индийские НПЗ временно отказались от закупок нефти из России
- Омбудсмен Волынец предложила заменить «Пусть говорят» на семейный «Форт Боярд»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru