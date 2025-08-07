Мессенджер Max получил одобрение ФСБ для интеграции с «Госуслугами»

Национальный мессенджер Max завершил согласование всех требований по безопасности для подключения к инфраструктуре портала «Госуслуги». Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, отметив, что модель угроз была утверждена ФСБ и полностью реализована.

В рамках интеграции подключение будет осуществляться с использованием нового протокола передачи данных, а обмен информацией между системами возможен только при согласии пользователя. Тестирование подключения прошло в среду.