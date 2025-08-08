США планируют заменить Москву в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии

Американские власти начали переговоры со странами Азии о замещении России в качестве основного поставщика нефти и газа, сообщил Fox Business министр энергетики США Крис Райт.

«Выдавливают Россию»: Зачем Трамп позвал в Белый дом Алиева с Пашиняном

Кроме того, по его словам, по данному вопросу осуществляется диалог с Индией. Ситуация находится на начальной стадии. Глава ведомства указал, что США намерены стать доминирующим поставщиком энергоносителей для своих союзников.

Ранее стало известно, что индийские НПЗ временно отказались от закупок нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ГазНефтьАзияРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры