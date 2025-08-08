США планируют заменить Москву в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии

Кроме того, по его словам, по данному вопросу осуществляется диалог с Индией. Ситуация находится на начальной стадии. Глава ведомства указал, что США намерены стать доминирующим поставщиком энергоносителей для своих союзников.

Ранее стало известно, что индийские НПЗ временно отказались от закупок нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

