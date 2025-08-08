США планируют заменить Москву в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии
8 августа 202502:01
Американские власти начали переговоры со странами Азии о замещении России в качестве основного поставщика нефти и газа, сообщил Fox Business министр энергетики США Крис Райт.
Кроме того, по его словам, по данному вопросу осуществляется диалог с Индией. Ситуация находится на начальной стадии. Глава ведомства указал, что США намерены стать доминирующим поставщиком энергоносителей для своих союзников.
Ранее стало известно, что индийские НПЗ временно отказались от закупок нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США планируют заменить Москву в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии
- Шаман и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту
- Зависит от Путина: Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях
- Сырский заявил, что ВСУ не учли дерзость действий ВС России в операции «Поток»
- Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке
- Трамп не исключил встречи с Путиным, даже если у Москвы нет контактов с Киевом
- В Петербурге при обрушении потолка в жилом доме погиб человек
- Мессенджер Max получил одобрение ФСБ для интеграции с «Госуслугами»
- СМИ: В ЕС удивлены планами саммита Путина и Трампа и сомневаются в жесткости США
- ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru