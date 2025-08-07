В Петербурге при обрушении потолка в жилом доме погиб человек
7 августа 202523:53
В Санкт-Петербурге в жилом доме на Невском проспекте произошло обрушение потолка между первым и вторым этажами, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В результате инцидента погиб один человек, еще одного госпитализировали
На месте работают спасатели и сотрудники прокуратуры.
Ведомство организовало проверку, в ходе которой оценят исполнение требований жилищного законодательства со стороны ответственных структур, передает «Радиоточка НСН».
