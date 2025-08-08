Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке

Глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети Х на русском языке прокомментировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 7 августа в Москве.

В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ

По его словам, на ней шла речь о стратегическом партнерстве между двумя странами и возможности его развития. Отмечается, что Абу-Даби привержен стремлению укреплять международное сотрудничество.

В свою очередь Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
