Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке
8 августа 202500:18
Глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети Х на русском языке прокомментировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 7 августа в Москве.
По его словам, на ней шла речь о стратегическом партнерстве между двумя странами и возможности его развития. Отмечается, что Абу-Даби привержен стремлению укреплять международное сотрудничество.
В свою очередь Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
