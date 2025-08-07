ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские войска нанесли удары по 15 населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Атаки с применением артиллерии и дронов прошли сразу в восьми районах региона. В селе Головчино пострадал 12-летний мальчик — рядом с ним сдетонировал беспилотник.
По данным властей, удары фиксировались в Грайворонском, Белгородском, Борисовском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Губкинском и Шебекинском округах. Повреждены жилые дома, автомобили, надворные постройки и объекты сельского хозяйства.
В некоторых населенных пунктах атаки проводились многократно — так, по посёлку Уразово было выпущено не менее десяти беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
