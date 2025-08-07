СМИ: В ЕС удивлены планами саммита Путина и Трампа и сомневаются в жесткости США
Европейские чиновники были застигнуты врасплох новостями о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.
По словам собеседника издания, в Европе отмечают отсутствие какого-либо давления со стороны Вашингтона на Москву.
«Несмотря на все свои заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. До сих пор — ноль», — заявил источник.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с Путиным после визита своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву 6 августа. Он заявил о «хороших шансах» на проведение саммита и на достижение договоренностей по Украине. Кремль подтвердил подготовку встречи. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, место переговоров согласовано, но пока не раскрывается, передает «Радиоточка НСН».
