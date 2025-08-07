СМИ: В ЕС удивлены планами саммита Путина и Трампа и сомневаются в жесткости США

Европейские чиновники были застигнуты врасплох новостями о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.

По словам собеседника издания, в Европе отмечают отсутствие какого-либо давления со стороны Вашингтона на Москву.