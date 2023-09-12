Попова заявила, что пандемия коронавируса уходит

Эпидемия COVID-19 уходит, сейчас это совершенно очевидно, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

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По ее словам, необходимо максимально извлечь уроки из пандемии. Эпидемия доказала и продемонстрировала всему миру, что пренебрежение эпидемическими и биологическими рисками может очень дорого обойтись экономике.

Ранее ученые выявили новый субвариант коронавирусной инфекции «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в РФ совместно с вариантом «Эрис», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияЗдоровьеРоспотребнадзорКоронавирус

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