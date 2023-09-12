Попова заявила, что пандемия коронавируса уходит
12 сентября 202305:02
Эпидемия COVID-19 уходит, сейчас это совершенно очевидно, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, необходимо максимально извлечь уроки из пандемии. Эпидемия доказала и продемонстрировала всему миру, что пренебрежение эпидемическими и биологическими рисками может очень дорого обойтись экономике.
Ранее ученые выявили новый субвариант коронавирусной инфекции «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в РФ совместно с вариантом «Эрис», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru