Попова заявила, что коронавирус будет возвращаться каждый год
Россияне, скорее всего, будут сталкиваться с коронавирусом каждый год. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
Особенно активным он будет в холодное время года, что характерно для всех респираторных вирусов.
«В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью…Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год», - подчеркнула Попова, добавив, что ситуация с COVID-19 в России начинает стабилизироваться, однако ослаблять усилия по борьбе с ним нельзя.
Между тем, за прошедшие сутки в стране установлен антирекорд по смертности от COVID-19 - почти 500 пациентов.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о заинтересованности в российской вакцине от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, сообщает Ura.ru со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс-Генри Клюге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru