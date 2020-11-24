Попова заявила, что коронавирус будет возвращаться каждый год

Россияне, скорее всего, будут сталкиваться с коронавирусом каждый год. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Особенно активным он будет в холодное время года, что характерно для всех респираторных вирусов.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года

«В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью…Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год», - подчеркнула Попова, добавив, что ситуация с COVID-19 в России начинает стабилизироваться, однако ослаблять усилия по борьбе с ним нельзя.

Между тем, за прошедшие сутки в стране установлен антирекорд по смертности от COVID-19 - почти 500 пациентов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о заинтересованности в российской вакцине от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, сообщает Ura.ru со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс-Генри Клюге.


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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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