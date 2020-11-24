Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как передает Газета.ру, в России произведено свыше 117 тысяч доз вакцины «Спутник V», до конца года этот показатель вырастет до 2 млн доз.

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В России зафиксирована 491 смерть из-за коронавируса за последние сутки - максимальное число умерших за 24 часа с начала пандемии, сообщает Ura.ru.

Новых случаев заболевания выявлено 24 326, выписаны 23 226 переболевших COVID-19, добавляет RT.

Увеличивается число зараженных в Санкт-Петербурге - 3179 за сутки, сообщают «Невские новости». Первое место по-прежнему занимает Москва - 5838. В Подмосковье выявлено 970 новых случаев. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев. Темп прироста составил 1,2%.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала НСН, почему карантин не остановит рост заболеваемости коронавирусом в России.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусТатьяна Голикова
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