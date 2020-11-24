Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Как передает Газета.ру, в России произведено свыше 117 тысяч доз вакцины «Спутник V», до конца года этот показатель вырастет до 2 млн доз.
В России зафиксирована 491 смерть из-за коронавируса за последние сутки - максимальное число умерших за 24 часа с начала пандемии, сообщает Ura.ru.
Новых случаев заболевания выявлено 24 326, выписаны 23 226 переболевших COVID-19, добавляет RT.
Увеличивается число зараженных в Санкт-Петербурге - 3179 за сутки, сообщают «Невские новости». Первое место по-прежнему занимает Москва - 5838. В Подмосковье выявлено 970 новых случаев. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев. Темп прироста составил 1,2%.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала НСН, почему карантин не остановит рост заболеваемости коронавирусом в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- Попова заявила об эффективности требования о выполнении тестов на COVID-19 за 48 часов
- Попова заявила, что коронавирус будет возвращаться каждый год
- Глава Роспотребнадзора: коронавирус начнет ослабевать
- В ГД не хотят вводить акцизы на продукты с избыточным сахаром и солью
- Полиция в Москве задержала женщину, закрывшую сына в квартире на пять дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru