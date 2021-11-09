В Госдуме предложили протестировать россиян на антитела к COVID-19

Специальное тестирование на антитела к коронавирусу следует провести в российских регионах, чтобы узнать реальный популяционный иммунитет к инфекции. Об этом заявил депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов в беседе с радио Sputnik.

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По словам парламентария, сейчас сложно определить иммунитет россиян по отдельным регионам. Леонов отметил, что известны случаи, когда граждане покупали сертификаты о вакцинации и не прививались. В то же время некоторые перенесшие COVID-19 не обращались к врачу и не попали в статистику, пишет Газета.ру.

Депутат считает, что разобраться в ситуации поможет выборочное тестирование на антитела, результат которого позволит оценить эффективность борьбы с COVID-19 в регионах, отмечает РИА ФАН.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Тестирование ГосдумаКоронавирус
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