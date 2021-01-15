Попова сообщила о выявлении в России 1,5 тысяч мутаций COVID-19
15 января 202110:49
В России выявлено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Гайдаровского форума.
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15 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru