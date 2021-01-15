Попова сообщила о выявлении в России 1,5 тысяч мутаций COVID-19

В России выявлено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Гайдаровского форума.

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Она отметила, что мутация – это естественный процесс бытования вирусов, передает RT.

«Вирусы иначе не живут», - сказала Попова.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать нового всплеска заболевания.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Анна ПоповаКоронавирус
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